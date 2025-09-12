После аварии на канатной дороге на Эльбрусе завели дело

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело после аварии на канатно-кресельной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, около 15:00 с балансира на шестой опоре соскочил канат, что привело к падению подвесных кресел с туристами. Среди погибших — местный житель и туристка. Несколько человек получили травмы.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух лиц. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники медицины катастроф.