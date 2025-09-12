Среди эвакуированных с канатной дороги на Эльбрусе никто не пострадал

Среди эвакуированных с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе пострадавших нет. Один человек направлен в больницу на обследование. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Эвакуированных осмотрели сотрудники скорой помощи и центра медицины катастроф.

В момент аварии на канатной дороге находились 37 человек. По данным следствия, с балансира соскочил канат, что привело к падению подвесных кресел с туристами. Трое человек погибли. Управление СКР по республике возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.