Число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе выросло до трех

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при обрыве канатной дороги на Эльбрусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Личность погибшего устанавливается. Следователи продолжают сбор доказательств по делу.

Авария произошла днем 12 сентября. По данным следствия, с балансира на опоре соскочил канат, что привело к падению подвесных кресел с туристами. Управление СКР по республике возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.