Кандидаты от «Единой России» побеждают в 23 округах на выборах в гордуму Ижевска

К утру 15 сентября кандидаты от партии «Единая Россия» (ЕР) предварительно одерживают победу в 23 из 25 одномандатных округов на выборах в гордуму Ижевска. Такие сведения опубликованы на сайте ЦИК РФ. Из действительных бюллетеней на кандидатов от ЕР приходится от 47,2% до 66% голосов по разных округам.

Два исключения — Новостроительный округ, в котором 65,5% голосов отдали за Алексея Баталова из ЛДПР, и Майский округ, где с 49,1% голосов побеждает Мария Бобылева из КПРФ. На выборах в этих округах представителей ЕР не было: единороссы Сергей Васильев и Даниил Моисеев получил статус выбывших после регистрации.

Напомним, ЕР также набирает 53,55% голосов в едином избирательном округе. Второе место занимает партия ЛДПР с 18,58% голосов. Партия КПРФ (рост с 7,12 до 10,59%) обошла партию «Новые люди» (снижение с 12,09 до 10,41%). Партия «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) преодолела пятипроцентный порог и набирает 5,05%. Данные почти 123 тыс. избирательных бюллетеней на 04:43.

В Ижевске выборы проходили 12-14 сентября, использовалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В гордуму столицы Удмуртии будут избраны 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам).

В целом в Удмуртии завершились выборы в думы пяти городов республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. За голосованием следили 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). По словам председателя избиркома Удмуртии Светланы Пальчик на брифинге 14 сентября в 16:00, серьезных нарушений, влияющих на процесс голосования, в регионе зафиксировано не было. Вечером 12 сентября удмуртское отделение КПРФ направило жалобу в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения ДЭГ в Ижевске.