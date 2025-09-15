«Единая Россия» к утру набирает 53,55% голосов на выборах в гордуму Ижевска

К утру, по данным почти 123 тыс. действительных бюллетеней, процент отданных за «Единую Россию» на выборах в гордуму Ижевска голосов снизился с 59,63 до 53,55%. Данные из системы ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Второе место занимает партия ЛДПР с 18,58% голосов. Партия КПРФ (рост с 7,12 до 10,59%) обошла партию «Новые люди» (снижение с 12,09 до 10,41%). Партия «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) преодолела пятипроцентный порог и набирает 5,05%. Подсчет продолжается.

Напомним, в Ижевске выборы проходили 12-14 сентября, использовалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В гордуму столицы Удмуртии будут избраны 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам).

В целом в Удмуртии завершились выборы в думы пяти городов республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. За голосованием следили 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). По словам председателя избиркома Удмуртии Светланы Пальчик на брифинге 14 сентября в 16:00, серьезных нарушений, влияющих на процесс голосования, в регионе зафиксировано не было. Вечером 12 сентября удмуртское отделение КПРФ направило жалобу в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения ДЭГ в Ижевске.