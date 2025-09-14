В Удмуртии приступили к подсчету голосов после завершения голосования на выборах

Голосование на выборах в думы пяти городов Удмуртии, а также на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики официально завершено. Участки закрылись в 20:00. Участковые избирательные комиссии (УИК) приступили к подсчету голосов. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Голосование избирателей Ижевска, Можги, Кизнерского и части Можгинского районов продолжалось в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября. Более 53 тыс. избирателей региона голосовали дистанционно. В Воткинске, Глазове и Сарапуле голосование было 14 сентября, но несколько тыс. жителей воспользовались возможностью досрочного голосования»,— говорится в сообщении.

Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в региональном избиркоме, явка на выборах в гордуму Ижевска с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 18:00 достигла 24,19%. Показатель в Можге достиг 33,67%, Воткинске — 23,6%, Глазове — 24,92%, Сарапуле — 28,93%. На дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии явка составила 33,34%.

Напомним, утром в регионе открылись 462 избирательных участка. За голосованием следила 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). По словам председателя избиркома Удмуртии Светланы Пальчик на брифинге в 16:00, серьезных нарушений, влияющих на процесс голосования, в регионе зафиксировано не было. Вечером 12 сентября удмуртское отделение КПРФ направило жалобу в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения ДЭГ в Ижевске. Последние часы наблюдались перебои с доступом к странице регионального избиркома (часть системы ЦИК РФ).