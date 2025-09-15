МИД Китая раскритиковал призывы ввести санкции за покупку российской нефти

Торговое и энергетическое сотрудничество Китая с другими странами, включая Россию, является законным «и не заслуживает критики», заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, призывы США к странам G7 ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти — это пример запугивания.

Дипломат предупредил, что если законным интересам Китая нанесут ущерб, он «примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития». «Действия США являются типичным примером одностороннего запугивания и экономического принуждения»,— прокомментировал представитель министерства на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Financial Times сообщала, что администрация США намерена добиться от стран G7 введения высоких пошлин на товары из Китая и Индии в ответ на закупки ими российской нефти. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что готов ввести «серьезные санкции» против России, если все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. Евросоюз также может включить независимые китайские НПЗ в 19-й пакет антироссийских санкций.