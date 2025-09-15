Общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Удмуртии

Выборы в Удмуртии прошли «спокойно, прозрачно и без зарегистрированных нарушений», заявил руководитель корпуса общественных наблюдателей республики (КОН УР) Степан Чирков на итоговом брифинге вечером 14 сентября. «Возникающие вопросы разрешались сразу на местах совместно с членами участковой избирательной комиссии и всеми присутствующими наблюдателями»,— сказал господин Чирков. Его слова приводит пресс-служба Общественной палаты Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель корпуса общественных наблюдателей Удмуртии Степан Чирков

Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии Руководитель корпуса общественных наблюдателей Удмуртии Степан Чирков

Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

Эксперт КОН УР, наблюдатель за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) Анастасия Кравцова отметила, что таким образом успешно проголосовали около 90% избирателей, получивших доступ к ДЭГ. «Во время нашего наблюдения за ДЭГ не было отмечено ни одной значимой проблемы или отклонений от нормы»,— добавила она.

На горячую линию с начала выборов поступило 131 обращение, рассказала оператор горячей линии, тренер КОН УР Айгуль Каримова. «Большинство запросов поступили от наблюдателей, подробно рассказывающих о ходе голосования на своих участках. Обычно сообщения содержали подтверждение открытия участка, соблюдения процедур и отсутствия нарушений»,— отметила госпожа Каримова. Горячая линия завершит работу после подсчета голосов.

Напомним, вечером 14 сентября в Удмуртии завершились выборы в думы пяти городов республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета республики. С 20:00 14 сентября идет подсчет голосов.

За голосованием следила 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). По словам председателя избиркома Удмуртии Светланы Пальчик на брифинге 14 сентября в 16:00, серьезных нарушений, влияющих на процесс голосования, в регионе зафиксировано не было. Вечером 12 сентября удмуртское отделение КПРФ направило жалобу в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения ДЭГ в Ижевске. Последние часы наблюдались перебои с доступом к странице регионального избиркома (часть системы ЦИК РФ).