Наблюдаются перебои с доступом к сайту избиркома Удмуртии

Около четырех часов наблюдаются перебои с доступом к странице избиркома Удмуртии (часть цифровой системы ЦИК РФ), на которой публикуются данные о ходе голосования на выборах в регионе. Сейчас сайт не открывается в браузерах Google Chrome и «Яндекс», в том числе с использованием VPN. Сайт ЦИК РФ также недоступен.

В региональном избиркоме рассказали «Ъ-Удмуртия», что тоже наблюдают технические сбои, данные по явке на 18:00 корреспондент узнал по телефону. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена ЦИК РФ Игоря Борисова, с начала текущей избирательной кампании интернет-портал Центризбиркома был атакован порядка 1,4 тыс. раз.

Напомним, к 18:00 явка на выборах в гордуму Ижевска с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 24,19%. Показатель в Можги достиг 33,67%, в Воткинске — 23,6%, Глазове — 24,92%, Сарапуле — 28,93%. На дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии явка составила 33,34%. До завершения выборов остается менее получаса.

Сегодня начался третий, заключительный день выборов в муниципальные парламенты городов Удмуртии, а также дополнительных выборов депутатов республиканского парламента. Утром в регионе открылись 462 избирательных участка. По словам председателя избиркома Удмуртии Светланы Пальчик на брифинге в 16:00, серьезных нарушений, влияющих на процесс голосования, в регионе зафиксировано не было. Вечером 12 сентября удмуртское отделение КПРФ направило жалобу в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения ДЭГ в Ижевске.