В Москве электронно проголосовали 13,8 тыс. иногородних

Около 13,8 тыс. избирателей из 19 регионов России проголосовали на столичных экстерриториальных участках. Всего на электронное голосование в Москве были зарегистрированы 17,9 тыс. иногородних. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Жители регионов голосовали из столицы в электронном формате при помощи терминалов. Участки были расположены в МФЦ, в гостиничном комплексе «Измайлово» и на станции метро «Курская». Голосование, которое длилось три дня, прошло в штатном режиме, сообщают в правительстве столицы.

До этого сообщалось, что явка на выборах среди арестантов московских СИЗО составила 100%. Всего заявления на голосование подали 1,4 тыс. обвиняемых в 28 регионах. По информации Минцифры, в дистанционном электронном голосовании поучаствовали более 1,5 млн человек.