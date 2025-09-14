Явка на выборах среди арестантов московских СИЗО составила 100%

В СИЗО Москвы в единый день голосования проголосовал 491 человек. Явка составила 100%. Об этом сообщил зампред комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

В этом году впервые состоялись экстерриториальные выборы в следственных изоляторах. «Эксперимент, так называемый, с нашей точки зрения удался и дает возможность продолжать реализовывать избирательное право наших граждан, которые находятся в такой непростой жизненной ситуации»,— приводит его слова пресс-служба ОП. Нарушений во время проведения голосования не выявлено, добавил господин Волков.

Всего заявления на голосование подали 1,4 тыс. обвиняемых в 28 регионах. Выборы проходят по всей России с 12 по 14 сентября. Голосование уже завершилось в Магаданской, Томской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Пермском крае.

По данным Минцифры, в дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1,5 млн человек.