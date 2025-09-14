Явка на дистанционное голосование составила 90%

На платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали более 1,5 млн человек. На 18:00 мск общая явка составляет 90%, сообщили в Минцифры.

Больше всего через ДЭГ проголосовали в регионе Северная Осетия — Алания, там явка составила 96%. За ним следуют Смоленская область и Чувашия с 92%. После них — Архангельская, Белгородская, Костромская, Магаданская, Свердловская области, Удмуртия, где явка составила 91%.

До этого председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что во время голосования было зафиксировано около 290 тыс. атак на интернет-ресурсы ЦИК и более 200 тыс. — на ДЭГ. Атаки не повлияли на проведение выборов, заявила она.