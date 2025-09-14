Дмитрий Махонин побеждает на выборах губернатора Пермского края

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выдвинутый «Единой Россией», лидирует на выборах с 71,25% голосов после обработки 20% протоколов, следует из данных ЦИК России.

Ксения Айтакова из КПРФ набирает 10,23% голосов. Людмила Караваева, выдвинутая «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», получает 3,89%. Олег Постников от ЛДПР набирает 7,44%, а Денис Шитов из партии «Новые люди» — 4,67%.

Дмитрий Махонин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора в феврале 2020 года указом президента Владимира Путина, сменив Максима Решетникова. 13 сентября 2020 года Махонин был избран губернатором, получив 75,69% голосов.