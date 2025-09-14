Паслер взял 62% голосов на выборах губернатора после обработки 8% протоколов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (выдвинут от «Единой России») набирает на досрочных выборах главы Среднего Урала 62,54% голосов по итогам обработки 8,8% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вторым идет вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев из КПРФ — у него 15,32%, третьим — депутат Госдумы Андрей Кузнецов из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (12,27%), четвертым — депутат регионального заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР (5,42%), на последнем месте депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей» (2,26 %).

Согласно данным ЦИК, Дениса Паслера поддержали 53 250 уральцев, Александра Ивачева — 13 044, Андрея Кузнецова — 10 445, Александра Каптюга — 4 615, Ранта Краева — 2 097.

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. По данным облизбиркома на 18:00, кандидатов в очном и онлайн форматах поддержали 1 265 617 избирателей из 3 317 153 в регионе (явка составила 38,42%).

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев