Явка на выборах в гордуму Ижевска за два часа до конца голосования — 24,19%

К 18:00 явка на выборах в гордуму Ижевска с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 24,19%. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в региональном избиркоме. Показатель в Можги достиг 33,67%, в Воткинске — 23,6%, Глазове — 24,92%, Сарапуле — 28,93%. На дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии явка составила 33,34%. До завершения выборов остается менее получаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Напомним, сегодня начался третий, заключительный день выборов в муниципальные парламенты городов Удмуртии, а также дополнительных выборов депутатов республиканского парламента. Утром в регионе открылись 462 избирательных участка. За голосованием следят 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). По словам председателя избиркома Удмуртии Светланы Пальчик на брифинге в 16:00, серьезных нарушений, влияющих на процесс голосования, в регионе зафиксировано не было. Вечером 12 сентября удмуртское отделение КПРФ направило жалобу в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения ДЭГ в Ижевске.

Основное внимание уделено выборам в гордуму Ижевска, в которую будут избраны 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам). Впервые в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).