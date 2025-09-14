Польша согласилась на размещение в стране войск НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ о согласии на пребывание в республике войск стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Бюро национальной безопасности Польши.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Контингент НАТО будет присутствовать в республике в качестве подкрепления во время проведения операции «Восточный страж». О начале операции Генштаб армии Польши объявил 13 сентября. Цель — укрепление позиций НАТО на восточном фланге. В операции задействованы самолеты, вертолеты, а также наземная техника, в том числе средства ПВО.

Поводом для проведения операции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент с БПЛА в Польше 10 сентября. Тогда польские власти заявили о как минимум 19 беспилотниках, нарушивших воздушное пространство республики, несколько из них было сбито.

