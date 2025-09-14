Посольство ФРГ отрицает данные о новом ужесточении порядка выдачи виз россиянам

Германия ужесточила критерии выдачи виз для россиян еще в 2022 году. Так в посольстве ФРГ в Москве прокомментировали сообщения в СМИ о новом порядке рассмотрения заявок.

Об ужесточении критериев выдачи национальных и шенгенских виз дипмиссия ранее сообщила RTVI. Россиян предупредили, что рассмотрение заявлений будет более долгим и тщательным.

Затем диппредставительство уточнило ТАСС, что речь идет об ограничениях 2022 года. Тогда Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Был увеличен сбор для россиян (с €35 до €80) и срок оформления документа.

12 сентября DPA сообщало, что правительство Германии призвало ужесточить правила выдачи шенгенских виз для граждан России в 19-м пакете санкций. Генконсульство Испании в Москве в настоящее время не принимает заявки россиян на визы по техническим причинам.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году заявления на шенгенские визы подали 606,6 тыс. россиян. Доля отказов составила 7,5% против 10,6% в 2023 году.