Германия ужесточила критерии выдачи виз для россиян

Посольство Германии в Москве подтвердило, что власти страны ужесточили критерии выдачи национальных и шенгенских виз для россиян. Как пояснило диппредставительство, из-за боевых действий на Украине «возникают повышенные риски безопасности для ЕС».

«Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений»,— сообщило посольство RTVI.

12 сентября агентство DPA писало, что правительство Германии призвало ужесточить правила выдачи шенгенских виз для граждан России в 19-м пакете санкций. 13 сентября прием заявлений на визы на неопределенный срок приостановило генконсульство Испании в Москве.

По информации Politico, в декабре Еврокомиссия также представит документ с общими рекомендациями для стран блока по выдаче виз россиянам и «других враждебных стран». Они, как пишет издание, будут включать в себя более строгие критерии для въезда в ЕС.