Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на визы

Генконсульство Испании в Москве временно не будет принимать заявления на визы. Это следует из сообщения на сайте визового центра BLS.

Мера будет действовать «до дальнейшего уведомления». В визовом центре объяснили это техническими причинами.

Агентство ANSA сообщало со ссылкой на источники, что Евросоюз может ограничить выдачу туристических виз гражданам России в 19-м пакете санкций в отношении РФ. Осенью 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Из-за этого был увеличен визовый сбор для россиян (с €35 до €80), а также срок оформления.