DPA: Германия планирует ужесточить выдачу виз россиянам

Правительство Германии призывает ужесточить нормы выдачи россиянам шенгенских виз в 19-м пакете санкций в отношении России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Германия предлагает в полной мере реализовать принятые в 2022 году правила, которые должны были усложнить получение шенгенских виз россиянами.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означало, в частности, повышение визового сбора с €35 до €80, увеличение времени обработки заявок в 10 до 15 дней, более длинный список документов на визу, более строгие правила для многократных виз и виз, получаемых для туризма, и др.

Немецкие СМИ указывают на то, что это не привело к существенному сокращению количества выдаваемых виз: в 2024 году россияне получили 542 тыс. шенгенских виз — меньше, чем до пандемии, но почти на 20% больше, чем в 2023 году. Как отмечает DPA, по мнению властей Германии, снижению турпотока из России может способствовать строгое применение правил 2022 года. В них, в частности, говорится, что «в отношении граждан России, путешествующих с туристическими целями, оправдан очень строгий подход, так как оценить обоснованность этой поездки сложнее, чем в других случаях (деловая поездка, посещение родственников, поездка с медицинскими целями)».

Несколько дней назад итальянское агентство ANSA также сообщало, что Еврокомиссия рассматривает возможность дополнительно ограничить выдачу туристических виз гражданам России.

Яна Рождественская