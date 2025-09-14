Издатель журнала Rolling Stone подал в суд на Google из-за ИИ

Американская издательская компания Penske Media, выпускающая такие известные журналы, как Rolling Stone и The Hollywood Reporter, подала в минувшую пятницу иск против корпорации Google. Издатель обвиняет интернет-компанию в том, что она с помощью ИИ дает часть содержания статей журналов в верхней части результатов интернет-поиска. Таким образом, считают в Penske Media, Google незаконно использует контент журналов и снижает их посещаемость.

Как отмечает The Wall Street Journal, ИД Penske Media стал «первой крупной издательской компанией, бросившей вызов Google из-за растущего использования ИИ», который, по мнению многих издателей, наносит ущерб их бизнесу.

Penske подала антимонопольный иск в федеральный окружной суд округа Колумбия. В этом же суде ранее Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства при работе на рынке интернет-поиска. Компания Google выразила несогласие с обвинениями в свой адрес.

«Благодаря нашему инструменту "ИИ-обзор" (AI Overviews) люди могут получать более содержательные результаты поиска,— заявил представитель Google Хосе Кастаньеда.— Каждый день Google отправляет миллиарды пользователей на сайты по всему интернету, а наш "ИИ-обзор" помогает направлять трафик на более специализированные сайты. Мы будем защищаться от этих необоснованных обвинений».

Евгений Хвостик