Александр Ищенко проголосовал на выборах губернатора Ростовской области

Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко проголосовал на выборах главы региона, сообщает пресс-служба донского парламента.

Фото: пресс-служба заксобрания Ростовской области

Александр Ищенко проголосовал на избирательном участке в поселке Рассвет Аксайского района. «В ходе выборов будет избран новый руководитель Ростовской области. Это очень значимое событие, которое определит вектор развития нашего региона как минимум на ближайшую пятилетку»,— отметил спикер донского парламента, его слова приводятся в сообщении.

С 12 по 14 сентября на Дону проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов, в том числе Ростовской-на-Дону городской думы. К 12:00 14 сентября в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 48,63% избирателей. Это самая высокая явка за всю историю выборов главы региона.

Мария Иванова