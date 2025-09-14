На Дону зафиксирована рекордная явка на выборах губернатора

К 12:00 14 сентября в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 48,63% избирателей. Это самая высокая явка за всю историю выборов главы региона, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба избиркома Ростовской области Фото: пресс-служба избиркома Ростовской области

С учетом дистанционного электронного голосования в Ростовской области проголосовали более 1,5 млн человек. Предыдущий рекорд по явке на выборах губернатора был в 2015 году, тогда она составила 48,56%.

Выборы в Ростовской области начались 12 сентября. Воскресенье, 14 сентября, — последний день голосования, участки будут открыты до 20:00.

Кроме губернатора региона жители Ростовской области выбирают депутата законодательного собрания региона по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и голосуют за депутатов представительных органов муниципальных образований.

Кристина Федичкина