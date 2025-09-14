Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Юрий Слюсарь проголосовал на выборах губернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в голосовании, об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь проголосовал на участке в школе №96 им. Нагибина, где когда-то учился. Вместе с ним голосовать пришла его мать.

С 12 по 14 сентября на Дону проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов, в том числе Ростовской-на-Дону городской думы. К 12:00 14 сентября в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 48,63% избирателей. Это самая высокая явка за всю историю выборов главы региона.

Мария Иванова

