Юрий Слюсарь проголосовал на выборах губернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в голосовании, об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Юрий Слюсарь проголосовал на участке в школе №96 им. Нагибина, где когда-то учился. Вместе с ним голосовать пришла его мать.

С 12 по 14 сентября на Дону проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов, в том числе Ростовской-на-Дону городской думы. К 12:00 14 сентября в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 48,63% избирателей. Это самая высокая явка за всю историю выборов главы региона.

Мария Иванова