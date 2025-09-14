Axios: причиной убийства Кирка могла стать его позиция в вопросе о гендерах

Следователи рассматривают версию о том, что Тайлер Робинсон, убивший ультраправого политика Чарли Кирка, мог действовать из симпатии к своему соседу-трансгендеру («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на шесть источников в правоохранительных органах.

По этой версии, убийца считал, что взгляды Кирка разжигают ненависть к таким, как его сосед. Кирк в своих выступлениях неоднократно выступал против признания каких-либо полов, кроме мужского и женского. По мнению источников Axios, версия может быть «ключевой» в установлении мотивов убийцы.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что сосед Робинсона был шокирован убийством и активно сотрудничал со следствием, передав ему содержание своих разговоров с убийцей в мессенджере Discord.

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Его похороны пройдут 21 сентября в Аризоне с участием президента США Дональда Трампа.

О том, как гибель популярного консервативного активиста Чарли Кирка всколыхнула США, — в материале «Ъ».

Андрей Келекеев