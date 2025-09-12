Как Тайлер Робинсон готовил убийство Чарли Кирка
Губернатор Юты рассказал детали подготовки убийства Чарли Кирка
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс рассказал журналистам о том, как убийца правого активиста Чарли Кирка готовил свое преступление. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Предполагаемый убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон
Фото: соцсети
По информации губернатора, следствие уже допросило соседа Робинсона по комнате, который показал сотрудникам ФБР сообщения, которыми он обменивался с Тайлером в мессенджере Discord. В частности, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка рассказывал соседу, что собирается взять винтовку из тайника и перепрятать ее в кустах завернутой в полотенце. В сообщениях говорилось и о гравировке на пулях, которые сделают их «уникальными». Издание отмечает, что на пулях были надписи «Bella Ciao» и «Получи, фашист».
Власти пока не располагают информацией о мотивах преступника. Правда, по словам членов семьи Робинсона, он в последнее время стал больше интересоваться политикой и особенно критиковал Чарли Кирка. По словам предполагаемого убийцы, «Кирк был полон злобы и распространял ее».
Убийство Чарли Кирка произошло 10 сентября. Дональд Трамп выражал соболезнования семье погибшего.
