Как Тайлер Робинсон готовил убийство Чарли Кирка

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс рассказал журналистам о том, как убийца правого активиста Чарли Кирка готовил свое преступление. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагаемый убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон

Фото: соцсети Предполагаемый убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон

Фото: соцсети

По информации губернатора, следствие уже допросило соседа Робинсона по комнате, который показал сотрудникам ФБР сообщения, которыми он обменивался с Тайлером в мессенджере Discord. В частности, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка рассказывал соседу, что собирается взять винтовку из тайника и перепрятать ее в кустах завернутой в полотенце. В сообщениях говорилось и о гравировке на пулях, которые сделают их «уникальными». Издание отмечает, что на пулях были надписи «Bella Ciao» и «Получи, фашист».

Власти пока не располагают информацией о мотивах преступника. Правда, по словам членов семьи Робинсона, он в последнее время стал больше интересоваться политикой и особенно критиковал Чарли Кирка. По словам предполагаемого убийцы, «Кирк был полон злобы и распространял ее».

Убийство Чарли Кирка произошло 10 сентября. Дональд Трамп выражал соболезнования семье погибшего.

О том, как гибель популярного консервативного активиста Чарли Кирка всколыхнула США, — в материале «Ъ».

Андрей Келекеев