К полудню воскресенья явка на губернаторских выборах на Кубани достигла 58,2%

Явка на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 12:00 мск 14 сентября составила 58,2%, сообщили в региональной избирательной комиссии. Для сравнения, на выборах 2020 года итоговая явка достигла 68,69%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Голосование началось 12 сентября. В регионе работают 64 территориальные и 2842 участковые избирательные комиссии, дополнительно развернуты 28 временных участков в больницах, следственных изоляторах и воинских частях. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: действующий глава региона Вениамин Кондратьев («Единая Россия»), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

В 2020 году в выборах приняли участие 2895648 избирателей, Вениамин Кондратьев получил 2401266 голосов, или 82,97% от числа проголосовавших. Он руководит регионом с 2015 года и вступил в должность на второй срок 23 сентября 2020 года.

Вячеслав Рыжков