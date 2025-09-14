АО «НПК "Суперметалл"» и ООО «Институт базальтовых волокон»

АО «НПК "Суперметалл"» ведет свою историю с 1962 года, когда во Всесоюзном научно-исследовательском институте стеклянного волокна была создана лаборатория стеклоплавильных устройств. В декабре 1990 года лаборатория была реорганизована в малое предприятие «Научно-производственный комплекс "Суперметалл"», а в 2009 году компания была акционирована.

Занимается производством более 250 типов изделий из драгоценных металлов, в том числе на основе золота, технического и медицинского назначения (для ортопедической стоматологии). Осуществляет переработку различных видов сырья драгоценных металлов, является лидером по производству стеклоплавильных аппаратов и современных фильерных питателей для производства стеклянных и базальтовых волокон. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2024 году составила 257 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. Штат — 122 человека.

Генеральный директор АО «НПК "Суперметалл"» — Василий Васекин, который также является одним из учредителей зарегистрированного в 2011 году в Солнечногорске ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ). Эта компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В 2015 году ИБВ стал владельцем 100% акций АО «НПК "Суперметалл"». Выручка компании в 2024 году составила 6 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.