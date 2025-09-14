Явка на выборах губернатора Ростовской области превысила 46%

По данным на 10:00 14 сентября явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составляет 46,03%, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба избиркома Ростовской области Фото: пресс-служба избиркома Ростовской области

С учетом дистанционного электронного голосования в Ростовской области проголосовали более 1,4 млн человек.

Выборы в Ростовской области проводятся 12, 13 и 14 сентября. На них избиратели голосуют за одного из кандидатов в губернаторы Ростовской области, а также участвуют в дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований.

Кристина Федичкина