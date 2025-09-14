Шестилетняя девочка попала в базу «Миротворец»

В список украинского сайта «Миротворец» внесена шестилетняя девочка из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ресурса.

Из данных сайта следует, что поводом для внесения девочки 2019 года рождения в базу стало «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Ресурс «Миротворец» публикует персональные данные людей, которых авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. Сайт был заблокирован в России.

На этой неделе в базу «Миротворца» внесли гендиректора компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы. В конце августа в реестр были включены российская актриса Александра Бортич и актер Павел Деревянко.