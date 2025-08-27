Актера Павла Деревянко внесли в базу сайта «Миротворец»

Актер Павел Деревянко указан в списках украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. На сайте говорится, что артист внесен в базу из-за поддержки действий России на Украине.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Павел Деревянко

Ранее в августе стало известно о попадании в базу певицы Татьяны Булановой. До этого на сайте появилось упоминание группы «Бурановские бабушки». Находящийся в базе певец Олег Газманов был объявлен украинскими властями в розыск.