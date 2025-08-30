Актрису Александру Бортич внесли в базу сайта «Миротворец»

Российская актриса Александра Бортич включена в список украинского сайта «Миротворец» за участие в российском фильме «Викинг». В списке также есть другие актеры из киноленты — Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александра Бортич дебютировала в кино в фильме «Как меня зовут» в 2014 году. На ее счету более 60 ролей в кино и сериалах, в числе которых «Про любовь» (2015), «Духless 2» (2015), «Холоп» (2019), «Миллиард» (2019), «Топи» (сериал, 2011), «Фишер» (сериал, выходит с 2023-го).

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуют персональные данные людей, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В России сайт был заблокирован.