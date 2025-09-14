Явка на выборах депутатов заксобрания ЯНАО за два дня составила 41,57%

Кандидатов в депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за два дня голосования поддержали 146 944 человек (41,57% от общего числа избирателей), следует из данных избиркома на 20:00 13 сентября. Наибольший интерес к выборам проявили в Шурышкарском (61,5%), Ямальском (60,55%), Тазовском (52,65%), Приуральском (51,57%) и Красноселькупском районах (49,6%), наименьший — в Ноябрьске (35,47%), Новом Уренгое (36,72%), Надымском районе (39,42%), Лабытнанги (40,53%) и Муравленко (41,23%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Голосование на выборах депутатов окружного парламента началось 12 сентября в 8:00. За первый день работы 211 избирательных участков проголосовали 100 465 человек (явка составила 28,42%). Наибольший интерес к претендентам тогда проявили в Шурышкарском (48,13%), Ямальском (47,28%) и Красноселькупском районах (46,22%), наименьший — в Ноябрьске (22,01%), Лабытнанги (23,16%) и Новом Уренгое (25,25%). До завершения работы участков 14 сентября в 20:00 поддержать кандидатов смогут 352 369 ямальцев.

На 22 места в заксобрании ЯНАО претендуют 212 кандидатов, включая 66 представителей от «Единой России» (ЕР), 53 — от ЛДПР, 45 — от КПРФ, 37 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), 11 самовыдвиженцев. В их числе 11 депутатов VII созыва, которые завили о желании переизбраться: председатель окружного парламента Сергей Ямкин, его заместители Алексей Ситников, Виктор Казарин и Наталия Фиголь, депутаты Игорь Герелишин, Алексей Денисов, Эдуард Яунгад и Анастасия Казанцева (все от ЕР), руководители партийных фракций Денис Садовников (ЛДПР), Елена Кукушкина (КПРФ) и Максим Лазарев (СРЗП).

Василий Алексеев