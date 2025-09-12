На Ямале открылись 211 избирательных участков для голосования за депутатов дум

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начали работу 209 постоянных и два временных избирательных участка для голосования на выборах, в ходе которых будет замещено 145 выборных должностей. В их числе 22 мандатов депутатов законодательного собрания региона. Поддержать кандидатов смогут 352 369 ямальцев в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для выборов нового состава заксобарния избирком ЯНАО изготовил 691,9 тыс. бюллетеней: 345,9 тыс. по единому округу и столько же по одномандатным округам. На участках для голосования будут работать более 2 тыс. членов участковых избирательных комиссий (УИК), около 3 тыс. полицейских и 1,1 тыс. наблюдателей.

На 22 места в ямальском парламенте претендуют 212 кандидатов, включая 66 представителей от «Единой России» (ЕР), 53 — от ЛДПР, 45 — от КПРФ, 37 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), 11 самовыдвиженцев. Всего на подготовку к выборам партии потратили 11,6 млн руб., сами претенденты — 5,2 млн руб. В рамках кампании политики отчитались о годовом доходе в 1,2 млрд руб., участвующие в выборах 11 депутатов VII созыва ямальского парламента сообщили о заработке в 237,5 млн руб.

Кроме нового состава окружного заксобрания жители Ямала изберут 123 депутатов муниципальных дум. В частности, среди кандидатов будут разыграны мандаты думы Нового Уренгоя (25), Пуровского района (22), Муравленко (21), Приуральского (20), Надымского (20) и Тазавоского (15) районов. Всего избирком зарегистрировал 230 претендентов на места, среди которых 123 представителей от ЕР, 35 — от ЛДПР, 30 — от КПРФ, 13 — от СРЗП, два — от «Новых людей», 27 — самовыдвиженцы.

«Ъ-Урал» будет следить за ходом голосования.

Василий Алексеев