В ЯНАО на выборах депутатов заксобрания отдали голос 28,42% избирателей за стуки

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за кандидатов в депутаты законодательного собрания региона проголосовали 100 465 человек (28,42% от общего числа избирателей), следует из данных избиркома на 20:00. Наибольший интерес к претендентам проявили жители Шурышкарского (48,13%), Ямальского (47,28%), Красноселькупского (46,22%), Тазовского (44,72%) и Приуральского районов (40,91%), наименьший — в Ноябрьске (22,01%), Лабытнанги (23,16%), Новом Уренгое (25,25%), Муравленко (25,59%) и Надымском районе (25,88%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Голосование на выборах депутатов окружного парламента началось 12 сентября в 8:00. За первые семь часов работы 211 избирательных участков в тот день проголосовали 18,41% избирателей. Тогда лидерами по явке стали Ямальский (40,03%), Тазовский (38,15%) и Шурышкарский районы (37,99%), среди городов — Салехард (18,95%), Лабытнанги (16,53%) и Муравленко (16,33%). Всего кандидатов в депутаты смогут поддержать 352 369 ямальцев, избирательные участки работают три дня — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

На 22 места в заксобрании ЯНАО претендуют 212 кандидатов, включая 66 представителей от «Единой России» (ЕР), 53 — от ЛДПР, 45 — от КПРФ, 37 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), 11 самовыдвиженцев. В их числе 11 депутатов VII созыва, которые завили о желании переизбраться: председатель окружного парламента Сергей Ямкин, его заместители Алексей Ситников, Виктор Казарин и Наталия Фиголь, депутаты Игорь Герелишин, Алексей Денисов, Эдуард Яунгад и Анастасия Казанцева (все от ЕР), руководители партийных фракций Денис Садовников (ЛДПР), Елена Кукушкина (КПРФ) и Максим Лазарев (СРЗП).

Василий Алексеев