Госсекретарь США Марко Рубио направился в Израиль с официальным визитом. Перед вылетом он сообщил журналистам, что Белый дом недоволен ударами Израиля по Дохе.

Как добавил господин Рубио, отношения США и Израиля не изменятся после удара по Катару. «Что случилось, то случилось. Мы встретимся с ними. Мы поговорим о том, что готовит нам будущее»,— сказал он (цитата по Reuters).

Госсекретарь США также напомнил, что в плену палестинского движения «Хамас» остаются 48 израильских заложников. Как уточнил господин Рубио, их «необходимо немедленно освободить, всех сразу». Он также сказал, что после завершения войны в секторе Газа предстоит тяжелая работа по восстановлению анклава.

Армия Израиля нанесла удар по штабу руководства «Хамаса» в Дохе 9 сентября. Погибли сын лидера движения Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиль Аль-Хайи. Власти Катара заявили о прекращении посредничества между Израилем и «Хамасом». 13 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь призвал к устранению лидеров группировки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Катар ударит по Израилю буквой закона».