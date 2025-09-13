Нетаньяху вновь призвал ликвидировать лидеров «Хамас»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь призвал к ликвидации «главарей террористов» палестинского движения «Хамас», которые, по его словам, живут в Катаре. 9 сентября армия Израиля нанесли удар по Дохе с целью убийства лидера «Хамаса».

«Главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе … Их устранение избавило бы от главного препятствия на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению войны»,— написал Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

В начале недели Израиль нанес удар по штабу руководства «Хамаса» в Катаре. Целью был лидер группировки Халиль аль-Хайя. Движение подтверждало только гибель его сына Хаммама Аль-Хайя и директора офиса Халиля Аль-Хайи.

