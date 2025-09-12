Катар ударит по Израилю буквой закона

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани отправился в пятницу, 12 сентября, с визитом в Вашингтон, чтобы обсудить проект американо-катарского соглашения в сфере безопасности. Стремление заключить такое соглашение вызвано проведенной тремя днями ранее израильской операцией «Огненная вершина», целью которой были члены политбюро группировки «Хамас» в Дохе. Катар также созвал на 14 сентября саммит лидеров арабских и мусульманских стран, чтобы выработать меры реагирования на нападение. Источник “Ъ” в катарском дипкорпусе пояснил, что эмират намерен бороться против Израиля в рамках правового поля и добиваться изоляции правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани

Фото: Mark Schiefelbein, Pool / AP

Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани отправился с визитом в США через три дня после бомбардировок одного из центральных кварталов Дохи, которые предприняли ВВС Армии обороны Израиля в рамках операции «Огненная вершина». Одной из основных тем поездки стало заключение между США и Катаром такого соглашения в сфере безопасности, которое бы исключило дальнейшее военное вмешательство со стороны еврейского государства. Как отмечают в этой связи источники портала Axios, Доха хотела бы использовать израильские удары по своей территории как аргумент в пользу предоставления со стороны администрации президента США Дональда Трампа основательных гарантий в оборонной сфере.

«В центре внимания (американо-катарских переговоров.— “Ъ”) находятся наши национальная безопасность и суверенитет, которым это нападение напрямую угрожает,— заявил катарский источник издания Politico.— Все прочие политические соображения отошли на второй план». Он добавил: «Когда одна из сторон решает отбомбиться по посреднику, а также по одной из делегаций, участвующих в переговорах, то какие переговоры можно считать действительными?»

Как пояснил в разговоре с изданием The Hill официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, сейчас его страна ведет переговоры с США о полной переоценке партнерства в сфере безопасности, и это «потребует некоторого времени» с учетом изменившейся картины угроз на Ближнем Востоке.

«Сейчас нас больше всего беспокоит возможность нападения со стороны Израиля, чего никогда не случалось в Катаре за всю его историю,— подчеркнул дипломат.— Думаю, у международного сообщества есть много карт, которые еще не разыграны в отношении Нетаньяху».

В интересах Катара официально работают почти 30 американских фирм, предлагающих лоббистские услуги. Кроме того, эмират является третьим по величине иностранным донором аналитических центров в США. Так что Доха может воспользоваться всеми имеющимися ресурсами, чтобы извлечь максимальную выгоду из углубившихся трений между Белым домом и израильтянами.

Отдельной темой визита катарского премьера в США стала судьба опосредованных переговоров между Израилем и «Хамасом» по освобождению израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, и прекращению огня в секторе Газа. Как утверждают источники Politico, близкие к команде Дональда Трампа, американский лидер и его советники подозревают, что Израиль преднамеренно начал операцию «Огненная вершина», чтобы сорвать весь переговорный процесс по Газе. «Каждый раз, когда они (власти Катара.— “Ъ”) добиваются прогресса, он (Биньямин Нетаньяху.— “Ъ”) начинает кого-то бомбить,— отметил собеседник Politico.— Вот почему президент и его помощники так недовольны Нетаньяху».

На воскресенье, 14 сентября, Катар созвал у себя саммит с участием арабских и исламских стран, главной темой которого должна стать выработка ответа на израильскую операцию «Огненная вершина». До настоящего момента катарский правящий дом говорил исключительно о необходимости преследования Израиля и его лидеров в международных инстанциях.

«Результаты воскресных переговоров в Катаре с участием исламских и арабских стран будут очень важны,— заявил “Ъ” источник в катарском дипломатическом корпусе.— Катар будет противостоять Израилю юридическими средствами в Совете Безопасности ООН и на ооновских площадках».

По словам собеседника “Ъ”, эмират намерен добиваться международной изоляции Израиля, «который и так уже очень изолирован».

На заседании, которое состоялось в Нью-Йорке днем ранее, 11 сентября, Совет Безопасности ООН осудил израильское нападение на Катар. Члены органа подчеркнули «свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН», а также указали на «важность деэскалации» в регионе.

Впрочем, правительство господина Нетаньяху не особо обеспокоено политическими последствиями своих ударов по Катару. Как напомнил неназванный израильский чиновник The Washington Post, точечные убийства, которые Израиль совершил в ряде стран против палестинских радикалов в ответ на организованный ими теракт на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года, так и не привел к значительному охлаждению отношений между западными странами и еврейским государством. И как следует из его комментария, никаких существенных ответных мер против Израиля не примут и сейчас.

На следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио планирует нанести визит на Ближний Восток и посетить в том числе Израиль. Вероятно, эта поездка окончательно прояснит, попытается ли администрация господина Трампа сгладить последствия того, что произошло 9 сентября в катарской столице, или каким-то образом удовлетворит жалобы арабского мира.

Нил Кербелов