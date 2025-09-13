Главные новости за 13 сентября. Кавказ

Явка на выборах в Ставропольском крае на 15:00 13 сентября составила 25%. Всего проголосовали 351,5 тыс. человек. В Ставрополе проголосовали более 76 тыс. избирателей, это 23% от общего числа избирателей.

В Ставропольском крае установили три новых автоматизированных гидрологических комплекса. Гидропосты открыли в Ессентуках, на реке Подкумок, в районе станицы Бекешевской Предгорного округа и в двенадцати километрах от села Грачевка на реке Горькой.

В первый день выборов в местные органы власти Ставропольского края проголосовали и те, кто содержится в СИЗО. Голосование прошло в СИЗО-1 в Ставрополе, где находится 724 человека, из них проголосовали 113. В СИЗО-2 в Пятигорске проголосовали 38 человек.

В Черкесске две бывшие фасовщицы ветеринарной аптеки подозревают в растрате препаратов. Общий ущерб составил 2,3 млн руб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигуранткам меры пресечения.

В Республике Северная Осетия — Алания началось голосование на выборах в органы местного самоуправления. В рамках голосования проходят выборы глав сельских поселений в Мизуре, Майрамадаге, Нарте, станице Архонской, Майском и Толдзгуне, а также депутатов муниципальных образований Хумалага и Чермена. Голосование будет идти два дня – 13 и 14 сентября.