В Черкесске двух фасовщиц ветаптеки подозревают в растрате на 2,3 млн рублей

В Черкесске две бывшие фасовщицы ветеринарной аптеки подозревают в растрате препаратов. Общий ущерб составил 2,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 61-летняя и 57-летняя сообщиницы длительное время похищали разнообразные ветеринарные препараты. Медикаменты они продавали третьим лицам, а незаконно полученную выручку тратили на личные нужды. Недостачу выявили во время внутренней проверки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигуранткам меры пресечения.

Мария Хоперская