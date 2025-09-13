В Северной Осетии началось голосование на выборах в органы местного самоуправления

В Республике Северная Осетия — Алания началось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Голосование будет идти два дня – 13 и 14 сентября.

Фото: Правительство Республики Северная Осетия - Алания

Свой выбор смогут сделать более 16 тысяч человек. В этом году в регионе впервые используется дистанционное электронное голосование.

В рамках голосования проходят выборы глав сельских поселений в Мизуре, Майрамадаге, Нарте, станице Архонской, Майском и Толдзгуне, а также депутатов муниципальных образований Хумалага и Чермена.

Мария Хоперская