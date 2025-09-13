На реках Ставропольского края открыли три гидропоста

В Ставропольском крае установили три новых автоматизированных гидрологических комплекса. Гидропосты открыли в Ессентуках, на реке Подкумок, в районе станицы Бекешевской Предгорного округа и в двенадцати километрах от села Грачевка на реке Горькой. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Основной задачей гидропостов является мониторинг уровня воды в реках.

В настоящее время в регионе установлено 16 таких комплексов на 10 реках.

Собранная информация каждые 10 минут передается в МЧС и в диспетчерскую службу минприроды края. Руководители территорий получают оповещения о возможной угрозе подтопления за 6-9 часов до предполагаемого события.

Мария Хоперская