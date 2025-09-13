Собянин: на День города в Москве не будет салюта

Салюта в честь Дня города в Москве не будет. Об этом заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

Со дня основания Москвы прошло 878 лет. Праздничные мероприятия в этом году проходят 13 и 14 сентября. Президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин поздравили москвичей. Глава государства назвал Москву одним из лучших городов на планете.

Он также открыл четыре новые станции Троицкой линии метро и Национальный космический центр .