Путин открыл в Москве Национальный космический центр

Президент России Владимир Путин открыл в Москве новую штаб-квартиру Роскосмоса — Национальный космический центр. В церемонии участвовали мэр столицы Сергей Собянин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире»,— сказал Сергей Собянин (видео опубликовала пресс-служба Кремля).

В центре находится трехгранная 47-этажная башня высотой 288 м со шпилем, напоминающая ракету. Также НКЦ включает несколько корпусов от восьми до десяти этажей. Территория составляет 280 тыс. кв м. Здесь будут работать в том числе частные технологические компании. В «Роскосмосе» ожидают, что открытие центра ускорит разработку новых ракетно-космических технологий.

Заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов говорил, что переезд «Роскосмоса» в новый центр планируется в этом году. НКЦ создан по поручению Владимира Путина. Строительство началось в 2019 году на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

