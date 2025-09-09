Переезд «Роскосмоса» в Национальный космический центр планируется в этом году

Переезд «Роскосмоса» в Национальный космический центр (НКЦ) в Москве должны начать в этом году, заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Площадь НКЦ — около 260 тыс. кв. м.

За проект отвечает принадлежащий городскому правительству «Мосинжпроект». «Сейчас коллеги составляют план переезда. Уверен, в этом году переезд начнется»,— сказал господин Ефимов в интервью «РИА Новости». Конкретные сроки он не назвал.

Строительство Национального космического центра началось в 2019 году на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. В центре находится трехгранная 47-этажная башня высотой 288 м со шпилем, напоминающая ракету. Также НКЦ включает несколько корпусов от восьми до десяти этажей в высоту.

4 сентября правительство внесло в Госдуму пакет поправок к нескольким законам, регулирующим деятельность «Роскосмоса». Законопроект предполагает бессрочное закрепление за госкорпорацией полномочий по управлению государственным имуществом предприятий ракетно-космической отрасли.

