Треть избирателей Ямала проголосовала на выборах депутатов окружного заксобрания

За кандидатов в депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проголосовали 124 416 человек (35,2% от общего числа избирателей), следует из данных избиркома на 15:00. Наибольший интерес к голосованию проявили в Шурышкарском (58,03%), Ямальском (54,02%) и Тазовском районах (50,06%), среди городов — в Салехарде (40,65%), Губкинском (37,46%) и Муравленко (30,7%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Голосование на выборах депутатов окружного парламента началось 12 сентября в 8:00. За первый день работы 211 избирательных участков проголосовали 100 465 человек (явка — 28,42%). Тогда наибольший интерес к кандидатам проявили жители Шурышкарского (48,13%), Ямальского (47,28%), Красноселькупского (46,22%), Тазовского (44,72%) и Приуральского районов (40,91%), наименьший — в Ноябрьске (22,01%), Лабытнанги (23,16%), Новом Уренгое (25,25%), Муравленко (25,59%) и Надымском районе (25,88%). Всего кандидатов в депутаты смогут поддержать 352 369 ямальцев в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

На 22 места в заксобрании ЯНАО претендуют 212 кандидатов, включая 66 представителей от «Единой России» (ЕР), 53 — от ЛДПР, 45 — от КПРФ, 37 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), 11 самовыдвиженцев. В их числе 11 депутатов VII созыва, которые завили о желании переизбраться: председатель окружного парламента Сергей Ямкин, его заместители Алексей Ситников, Виктор Казарин и Наталия Фиголь, депутаты Игорь Герелишин, Алексей Денисов, Эдуард Яунгад и Анастасия Казанцева (все от ЕР), руководители партийных фракций Денис Садовников (ЛДПР), Елена Кукушкина (КПРФ) и Максим Лазарев (СРЗП).

Василий Алексеев