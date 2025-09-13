WP: подозреваемый в убийстве активиста Кирка был отличником и любил видеоигры

The Washigton Post (WP) рассказала подробности о личности Тайлера Робинсона, предполагаемого убийцы молодежного активиста Чарли Кирка. По данным издания, господин Робинсон любил видеоигры и был отличником.

Как пишет газета со ссылкой на его знакомых, в детстве Тайлер Робинсон был замкнутым, но «умным и веселым». Один из членов семьи его семьи на суде заявил, что господин Робинсон стал «более политизированным в последние годы».

Знакомый предполагаемого стрелка заявил, что в школе тот не обсуждал «насилие, оружие или политику». По словам одноклассника Робинсона, они говорили о «разочаровании в системе», особенно в двух основных политических партиях. Робинсон, похоже, не любил «ненавистников» и «людей, которые говорили свысока» с другими, сказал 22-летний Люк.

Кристин Швирманн, живущая по соседству с домом Робинсонов, рассказала, что он был одним из трех мальчиков в семье. Она вспоминала его как «хорошего ребенка», который «был послушным, не попадал в неприятности и играл с друзьями», пишет WP.

Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Пуля попала в шею, он умер в больнице. Подозреваемый в убийстве был задержан 12 сентября. По данным New York Post, Робинсон сам признался в содеянном своему отцу, который и сдал его властям. «Ъ» выяснил, что Мэтт Робинсон — сторонник Республиканской партии.

Подробности — в материале «Ъ» «Отец ответил за сына».