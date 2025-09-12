Трамп: подозреваемый в убийстве Кирка задержан

Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Я думаю, он у нас в руках»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News. По его словам, предполагаемого убийцу выдал знакомый.

Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Пуля попала в шею. Соболезнования близким погибшего принес президент США Дональд Трамп, чьим сторонником был господин Кирк. Источники Wall Street Journal сообщили, что в винтовке, из которой могли застрелить активиста Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами движения «Антифа». Представитель департамента общественной безопасности Юты рассказал на пресс-конференции, что подозреваемый в убийстве господина Кирка — молодой человек, около 25 лет.

О том, как гибель популярного консервативного активиста Чарли Кирка всколыхнула США,— в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая