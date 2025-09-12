Стрелка сдали свои

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании предполагаемого убийцы его соратника, популярного молодежного активиста Чарли Кирка. Ранее правоохранительные органы США уже задерживали двух мужчин в связи с убийством Кирка, однако обоих пришлось отпустить. Но на сей раз Дональд Трамп заверил, что это «тот человек, которого искали». Задержанного зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года. “Ъ” изучил соцсети его семьи и выяснил, что она совсем не похожа на леваков-демократов, которых сразу заподозрили в причастности к трагедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка

Фото: соцсети Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка

Фото: соцсети

«Мы его задержали»

О том, что предполагаемый убийца 31-летнего республиканского активиста Чарли Кирка задержан, Дональд Трамп рассказал телеканалу Fox News. «Думаю с большой долей уверенности, что мы его задержали. Я услышал об этом за пять минут до того, как пришел (на это интервью.— “Ъ”). Они (правоохранительные органы.— “Ъ”) сказали, что у них есть тот человек, которого мы искали. По сути, его сдал кто-то очень близкий к нему»,— сообщил глава Белого дома журналистам в пятницу утром (по вашингтонскому времени). Позже Дональд Трамп уточнил: стрелка сдал его отец. На вопрос, действовал ли предполагаемый преступник в одиночку, президент ответил: «Кажется, да».

Дональд Трамп надеется, что суд над убийцей его соратника будет быстрым и закончится смертным приговором. «Мы должны проводить быстрые суды. Сейчас процесс может длиться семь-восемь лет, и в итоге начинают искать оправдания — что его неправильно учили в школе или виновато правительство. Суд должен проходить уже на следующий день,— заявил президент.— Я думаю и надеюсь, что он получит смертный приговор. Чарли Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил. Он работал так усердно и так хорошо, его все любили».

Политический активист-консерватор, ведущий популярного шоу The Charlie Kirk Show и основатель молодежной правой некоммерческой организации Turning Point USA Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Погибший был одним из самых влиятельных молодых правых лидеров в Америке, который, как никто другой, умел мобилизовать молодежь, и являлся видным соратником президента Дональда Трампа и многих других консерваторов (см. “Ъ” от 12 сентября).

Его убийство стало очередным свидетельством высокого уровня политического насилия в США и глубокого раскола общества.

В Белом доме в трагедии с ходу обвинили Демократическую партию, заявив, что она потворствует разгулу преступности. Ряд влиятельных республиканцев заявили о «левом терроре». В то же время многие сторонники демократов сочли, что Чарли Кирк едва ли не сам виноват в случившемся, поскольку часто выступал с провокационными речами.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил в ходе пресс-конференции, что предполагаемый убийца Чарли Кирка задержан. Задержанного зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года. Его арестовали в городе Сент-Джордж (Юта). «Вечером 11 сентября член семьи Тайлера Робинсона связался с другом семьи (по данным СМИ, священником.— “Ъ”), который обратился в офис шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или намекнул, что он совершил это преступление»,— сообщил губернатор штата.

“Ъ” изучил социальные сети родителей Тайлера Робинсона. Его отец — Мэтт Робинсон — является сторонником Республиканской партии.

На Хэллоуин 2017 года Тайлер Робинсон изображал человека, сидящего на плечах Дональда Трампа. Мэтт Робинсон почти 30 лет проработал в полиции, в том числе на должности шерифа.

Мать задержанного — Эмбер Джонс Робинсон — ранее училась в том самом университете, где был убит Чарли Кирк. В последние годы она работала в социальной службе.

Семья весьма религиозна. Они много путешествовали.

Судя по профилю Эмбер Джонс Робинсон в социальных сетях, в семье трое сыновей, Тайлер старший из них. Вся семья, включая детей (в том числе когда они были несовершеннолетними), очень увлекалась оружием. Напомним, Чарли Кирк был застрелен с крыши здания, находящегося в 150–160 метрах от того места, где он находился. Стрелок с первого же выстрела попал в его сонную артерию.

В пятницу вечером страницы родителей Тайлера Робинсона в соцсетях были удалены.

Ругань на совещании ФБР

Отметим, что ранее американские правоохранители уже задерживали двух мужчин в связи с убийством Чарли Кирка. Буквально через несколько минут после трагедии СМИ облетело фото пожилого мужчины, которого схватили и потащили к машине полицейские. Однако вскоре он был отпущен, поскольку стало ясно, что он не имеет отношения к преступлению. Он обратил на себя внимание только потому, что громко кричал и жестикулировал.

Еще через несколько часов директор ФБР Кэш Патель отрапортовал в соцсетях, что предполагаемый убийца все-таки задержан. Однако и второго подозреваемого пришлось вскоре отпустить, поскольку его семья предоставила ФБР видео, на котором видно, что в момент выстрела он стоял в толпе со скрещенными на груди руками.

Тем временем в американских СМИ все громче начала звучать критика в адрес Кэша Пателя, ставшего главой ФБР после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Возглавив бюро, господин Патель запустил в нем масштабную кадровую чистку, в ходе которой, как сообщают СМИ, были уволены и некоторые высокопоставленные сотрудники, которых трудно заменить. Своей должности лишилась, к примеру, Мехтаб Саида, агент с 20-летним опытом работы, руководившая отделением по борьбе с терроризмом как раз в штате Юта, где и был убит Чарли Кирк.

В четверг Кэш Патель провел экстренное онлайн-совещание, в котором приняли участие 200 агентов ФБР со всей страны. По сообщениям СМИ, он был настолько раздражен, что непрерывно ругался. При этом он признался, что находится «под большим давлением».

Чтобы ускорить поиск преступника, ФБР опубликовало два размытых фото предполагаемого убийцы и снятое издалека видео, на котором видно, как он спускается с крыши, откуда, видимо, и стрелял. Также было опубликовано фото винтовки, обнаруженной в лесополосе недалеко от университета. Бюро обратилось к гражданам с просьбой предоставить любые сведения о стрелке, объявив о награде в $100 тыс. за содействие расследованию. За два дня к агентам обратились более 7 тыс. человек, готовых поделиться «ценной» информацией.

В ходе брифинга в пятницу Кэш Патель заявил, что ФБР изучает данные о действиях и мотивации Тайлера Робинсона и параллельно продолжает поиск его возможных сообщников. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс же сообщил, что на одной из гильз, которые были заряжены в винтовку Тайлера Робинсона, была гравировка «лови, фашист», на другой — лозунг в защиту сексуальных меньшинств. Фашистом Чарли Кирка называли левые демократы. А сам он выступал против признания каких-либо полов, кроме мужского и женского.

Елена Черненко