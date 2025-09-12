NBC: названо имя убийцы Чарли Кирка

Правоохранительные органы штата Юта сообщили, что убийцей американского активиста Чарли Кирка является 22-летний житель штата Тайлер Робинсон. Как сообщает NBC со ссылкой на осведомленные источники, подозреваемого удалось задержать при поддержке членов его семьи. Как уточняет New York Post, Робинсон сам признался в содеянном своему отцу, который и сдал его властям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото предположительно изображен убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон

Фото: Utah Department of Public Safety / Handout / Reuters На фото предположительно изображен убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон

Фото: Utah Department of Public Safety / Handout / Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что преступник задержан и что его выдал кто-то из знакомых. Накануне ФБР опубликовало видео, на котором, предположительно, видно бегство стрелявшего в Чарли Кирка с места преступления. ФБР назначило награду в $100 тыс. за информацию, которая приведет к поимке подозреваемого.

Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Пуля попала в шею. Соболезнования близким погибшего принес президент США Дональд Трамп, чьим сторонником был господин Кирк. Источники The Wall Street Journal сообщили, что в винтовке, из которой могли застрелить активиста Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами движения «Антифа».

О том, как гибель популярного консервативного активиста Чарли Кирка всколыхнула США, — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская